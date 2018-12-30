أريانا تعتذر لـ «لاس فيغاس»: أنا مريضة

المصدر: لاس فيغاس - رويترز

قالت مغنية البوب، أريانا غراندي، إنها ألغت حفلها الموسيقي في لاس فيغاس، بسبب «مشكلات صحية».

وكان من المفترض أن يقام حفل المغنية البالغة من العمر 25 عاماً، وهي إحدى أشهر نجوم البوب في الولايات المتحدة، أمس، في فندق ذا كوزموبوليتان.

وكتبت أريانا على «إنستغرام»، «فيغاس، أعاني الآن بعض المشكلات الصحية، وأنا في شدة الأسف، لأنني لن أستطيع أن ألتقيكم في نهاية هذا الأسبوع».

وذكر موقع «تي.إم.زي» الإلكتروني الترفيهي، نقلاً عن مصادر مقربة من المغنية، أنها مصابة بالتهاب شعبي. ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل لأريانا.

وأنهت المغنية عام 2018 بتصدر أغنيتها «ثانك يو، نكست» قائمة «بيلبورد هوت»، للأسبوع السادس على التوالي.