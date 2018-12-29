أعمـــــاق

المصدر: علي بن ثالث

تتسبب مياه الصرف الصحي في زيادة تعكر الماء، ما يقلل كمية الضوء الذي يبلغ الكائنات الحية، مثل الأعشاب والحشائش البحرية والمرجان. وتؤدي الأجسام الصلبة إلى دفن الحياة البحرية، التي تعيش في أعماق البحار. كما تنتقل العوامل المُمْرضة أيضاً بواسطة مياه المجاري غير المعالجة، ما يمكن أن يسبب أمراضاً، مثل حمى التيفوئيد والتهاب الكبد والهيضة. ويصعب أيضاً التخلص من النيتروجين الموجود في مياه المجاري، وكلفته عالية وهو إذا ما أُطلق في البحر يمكن أن يحفز نشوء مناطق ميتة واسعة. (صورة للروبيان الصغير من منطقة كومودو في إندونيسيا).