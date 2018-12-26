افتتاح أطول جسر للسكك الحديدية في الهند

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

افتتح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس، أطول جسر للسكك الحديدية في الهند، ما سيؤدي إلى تقليل الوقت الذي تستغرقه رحلات السفر، كما سيعزز اللوجستيات الدفاعية على طول الحدود الشمالية الشرقية للبلاد مع الصين.

ويربط جسر «بوجيبيل»، الذي يبلغ طوله 4.9 كيلومترات، ويمر فوق نهر براهمابوترا في ولاية آسام، بين منطقتي ديبروجاره ودماجي، اللتين تقعان على حدود ولاية أروناتشال براديش، وهي منطقة متنازع عليها تطالب بها الصين.

وقال مودي، أمام حشد عند الجسر الذي يضم طريقاً من ثلاث حارات في الأعلى، وخطاً مزدوجاً للسكك الحديدية في الأسفل: «إن بوجيبيل ليس مجرد جسر، بل هو شريان حياة لمئات الآلاف من الأشخاص في المنطقة».