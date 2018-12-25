شاروخان مُعجب بالطب الرياضي في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قام نجم الأفلام والمنتج الهندي الشهير شاروخان أخيراً بجولة في مركز نانو إم، وهي منشأة متطورة متخصصة في الأداء الرياضي البشري مقرها دبي، وتوفر تحليلات شاملة للصحة واللياقة البدنية.

وقال النجم شاروخان، الذي قضى أكثر من ساعتين في المركز ووقّع على جدار المشاهير فيه: «لقد زرت العديد من المنشآت في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك المنشآت في الولايات المتحدة وأوروبا - ولكن حتى الآن تعتبر المعدات والتكنولوجيا في مركز نانو إم هي الأكثر إثارة للإعجاب، وأعرف الآن لماذا يستخدم لاعبو كرة القدم المحترفون وراكبو الدراجات ولاعبو الكريكيت هذا المركز، وبالتأكيد سأعود أنا وفريقي - فريق كولكاتا نايت رايدرز- إلى زيارة (نانو إم) مجدداً لإجراء تقييمات صحية ورياضية للأداء». من ناحيته، قال كاران ريخي، نائب الرئيس لشؤون العمليات في مركز نانو إم، إحدى شركات الإمارات للرعاية الصحية: «لقد سعدنا باستقبال شاروخان في مركزنا. إن حائط المشاهير في مركزنا مغطى بالكامل تقريباً. وأعتقد أن صيتك يذيع عندما تقدم خدمات متميزة. إن مركز نانو إم هو المكان المفضل للمهنيين الرياضيين والمشاهير الذين يسعون إلى تعزيز أدائهم ومعالجة الإصابات الحالية أو المحتملة».

يُذكر أن من بين الزوار المشهورين الآخرين: أسطورة كرة القدم الإنجليزية فرانك لامبارد، الذي خضع لسلسلة من الاختبارات في نانو إم في وقت سابق من هذا العام؛ ولي بيلتييه، الذي يلعب في نادي كارديف سيتي. ويعد مركز نانو إم منشأة فريدة من نوعها للتقييم الصحي، مزودة بتقنية متقدمة عن مثيلاتها في المراكز الأخرى بـ10 سنوات على الأقل. وتستخدم في المركز أحدث المعدات لتحليل الصحة واللياقة البدنية ووظائف الجسم الإجمالية وقدرات الأداء الجسدي، ويحتوي المركز على مكان لتحليل الحركة مزود بكاميرات عالية الوضوح لمراقبة وتحليل حركة الجسم بالكامل.