أطفال «التدخل المبكر» وناشئة الشارقة في ضيافة «جولة سياحية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت «جولة سياحية في الشارقة»، الحافلات السياحية التي أطلقتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) جولتين ترفيهيتين لأطفال مركز التدخل المبكر، وناشئة الشارقة، بهدف تعريفهم بأبرز الأماكن السياحية في الإمارة، إضافة إلى ترسيخ ثقافة السياحة الداخلية لديهم.

وتضمنت الجولتان زيارة لأبرز المعالم السياحية في الإمارة ضمن المسار الأحمر للحافلة الذي يتضمن 13 محطة، إذ تعرف الأطفال إلى المرافق التابعة للوجهتين، بالإضافة إلى زيارة جزيرة النور التي تعد أحدث مقاصد الترفيه في الشارقة، وغيرها من الوجهات الترفيهية.

وهدفت الجولتان إلى تقديم يوم ترفيهي للأطفال يسهم في تعريفهم بالأماكن السياحية في الشارقة، ويثري معارفهم الخاصة عن مدينتهم، ويكشف لهم جمالياتها عن كثب، إضافة إلى ما تشكّله الزيارة من فرصة لاطلاعهم على فنون الإرشاد السياحي، ليكونوا قادرين على الترويج لمدينتهم في المستقبل. وتعمل «شروق» على التعاون مع مختلف المؤسسات، لاسيما المعنية بتنشئة الأجيال الجديدة، بما ينسجم مع رؤيتها في تعزيز مكانة الإمارة على المستوى السياحي، بين مختلف الفئات العمرية، خصوصاً الفئات العمرية الصغيرة، إذ تعتبر الأماكن التي يزورونها مناطق ترفيهية ذات طابع ثقافي وتعليمي، تهيّئ الطفل ليكون سفيراً للمكان ودليلاً يجذب الزوار إليه، ما يخدم أهداف الإمارة ويدعم توجهاتها.