حبيب الياسي: «خدها وعد» مفاجأة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتهى الفنان حبيب الياسي من تسجيل أحدث أعماله، وهي أغنية بعنوان «خدها وعد» من كلمات مرهف الحس وألحان الياسي وتوزيع مهند خضر. وقال الفنان حبيب الياسي: «أقدم هذه الأغنية كبداية أعمالي الفنية لعام 2019، فمن المقرر طرح (خدها وعد) مع احتفالات رأس السنة الميلادية»، مضيفاً «ستكون الأغنية مفاجأة لجمهوري ومتابعي، خصوصاً أنها (ستايل) جديد أقدمه للمرة الأولى في قالب شبابي رومانسي، وهناك نية قوية من الشركة المنتجة لتصويرها في مختلف الأماكن والمعالم السياحية المهمة بدبي». يشار إلى أن الأغنية سجلت ببن استديو إتش برودكشن بأبوظبي، وأحد الاستديوهات في العاصمة المصرية القاهرة، وهي من هندسة صوت عمرو هاشم والإشراف الفني والإنتاج للمنتج علي الياسي وشركة إتش برودكشن للإنتاج والتوزيع الفني.