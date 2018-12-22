«انعكاس» في القصباء.. أفلام ورسم وشعر وألوان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بإبداعات فنية من مختلف ثقافات العالم، انطلق، أول من أمس، المهرجان الفني الأول من نوعه في إمارة الشارقة «انعكاس»، في القصباء، الوجهة السياحية العائلية الترفيهيّة الأبرز في الإمارة.

وشهد المهرجان الذي يستمر حتى 31 الجاري، حضوراً جماهيرياً كبيراً في أيامه الأولى من مختلف الجنسيات والأعمار، الذين جاؤوا ليستمتعوا بباقة متنوعة من الفعاليات والعروض والورش التفاعلية التي تعرض في جميع ردهات القصباء.

وقدم المهرجان في اليوم الأول، ورشة فنية حول صناعة الروبوتات وآلية عملها وأهميتها في المستقبل، نظمتها مؤسسة ستيما، كما عقد «ثقافة بلا حدود» جلسات قرائية وورشاً تفاعلية للأطفال.

وعلى مسرح القصباء عرضت القنصلية العامة الأميركية فيلم ديزني، ومن ثم عرضت فيلماً آخر من إنتاج هوليوود، وشهد العرضان تفاعلاً كبيراً من قبل عشاق الفن الهادف من مختلف الجنسيات.

وافتتح مركز مرايا للفنون، معرض الفنانة دانة عورتاني تحت عنوان «ذلك الصمتُ الحاضر بيننا: الشعر والضوء في أعمال دانة عورتاني»، وقدم المركز ورشة عمل حول تقنيات التلوين بالأكريليك والرش مع الفنانة البرازيلية ترسيلة شوبرت.

من ناحيتها، قالت مدير عام القصباء خلود الجنيبي: «سعدنا جداً بالإقبال الجماهيري المميز في مهرجان انعكاس في أيامه الأولى، إذ جمع عشاق الفن والإبداع ومحبي الفنون بمختلف أشكالها في مكان واحد، وشكل قاعدة جماهيرية مميزة احتضنت جميع الجنسيات والفئات العمرية، وعرضت أمامهم أهم التقنيات الحديثة والتوجهات في عالم الفنون التشكيلية، وفُتحت آفاق جديدة أمام الزوار للتعرف إلى أنواع جديدة من الفنون البصرية المعاصرة». وسيحظى زوار مهرجان انعكاس في ثالث أيام المهرجان بفرصة للتعرف إلى فنون الرسم ثلاثي الأبعاد من مؤسسة ستيما، التي تقدم الورشة بالقرب من بيت المرح للأطفال في القصباء، كما سيكون الزوار على موعد لمشاهدة فنون الرسم الحي، وورش عمل للأطفال، تقدمها الجمعية الدولية للتلوين المائي.

وتعرض على مسرح القصباء مسرحية «الجميلة النائمة» للكاتب شارل بيرو، وتروي قصة الأميرة التي وقعت عليها لعنة شريرة بمغزلٍ مسموم، ولكن بمساعدة الجنيات يتم تحويل اللعنة وينقذها الأمير، وذلك في تمام الساعة الخامسة والثامنة مساء.

وسيحظى عشاق الشعر والنقد الأدبي بفرصة المشاركة في ورشة أدبية تقدمها ملدا صمادي باللغة الإنجليزية، ويتمكن المشاركون في الجلسة من إحضار نصوصهم الشعرية الخاصة بهم أو مقتطفات من رواية أو خواطر ومناقشتها بشكل جماعي مع الحضور. ويشهد اليوم الرابع عرض الفيلم الوثائقي «تي ريكس»، يتبعه لقاء وجلسة حوارية مع بطلة رفع الأثقال الإماراتية آمنة في مسرح القصباء، ويعرض الفيلم بالتعاون مع القنصلية العامة الأميركية، في تمام الساعة السادسة مساءً.

يشار إلى أن القصباء تمتلك مجموعة من أحدث المرافق والمعالم السياحية والترفيهية، وباقة من الخدمات المميزة، وتحتضن عدداً من الفعاليات الفنية والترفيهية ذات المستوى العالمي، وتشهد إقبالاً كبيراً من السياح والمقيمين على مدار العام.