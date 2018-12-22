أعمـــــاق

المصدر: علي بن ثالث

تشكل الأسماك البحرية التي يجري اصطيادها في المناطق الساحلية مصدراً أساسياً للتغذية في نظم تربية الأحياء المائية، وهي من أسرع نظم إنتاج الأغذية توسعاً في العالم، وتعتمد اعتماداً شديداً على مصايد الأسماك. وتوقعت الدراسة الاستشرافية للزراعة في الفترة من 2013 إلى 2022 التي اشتركت في إعدادها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مع منظمة الأغذية والزراعة، تفوق تربية الأحياء المائية على صيد الأسماك بحلول عام 2015، كمصدر رئيس للأسماك التي يستهلكها الإنسان. وفي الوقت الحاضر يتجاوز إجمالي الإنتاج العالمي لحقول تربية الأسماك إنتاج لحوم البقر.صورة لحصان البحر الصغير التقطتها خلال غطسة ليلية بمنطفة راجا امبات الملوك الأربعة في إندونيسيا.