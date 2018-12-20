جلسات لدعم الفنانين في حيّ دبي للتصميم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف حيّ دبي للتصميم خلال شهر يناير المقبل سلسلة جلساتd3 Unplugged التي ستُقام في الهواء الطلق بهدف توفير منصة لعرض المواهب الموسيقية المحلية، واكتشاف المواهب الفنية الناشئة خلال يناير المقبل.

وخلال الجلسات، ستتاح أمام الفنانين المحليين فرص لتقديم عروضهم في الموقع المفتوح. ودعا حيّ دبي للتصميم الموسيقيين لتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بعروضهم عبر الحساب @d3dubai إذ سيشارك مجتمع حيّ دبي للتصميم في الاختيار النهائي. وفي كل أسبوع، سيفتتح أحد عازفي الـ«دي جي» الجلسة التي تتضمن عرضاً حياً لإحدى المواهب المحلية. وتأتي المبادرة في إطار جدول حافل لبرامج حي دبي للتصميم التي سيعلن عنها على مدار 2019، بهدف مشاركة ودعم المواهب الإبداعية المحلية في جميع المجالات.

ومن المشاركين في الجلسات: دي جي: شيف كودز، ونوفمبروس، وسايزر، وآي، بالإضافة إلى الفنانين: حمزة هوساوي، وأليكس، وعمر دين، وغاليا، وفافا، وسارة الشيباني.