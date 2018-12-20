«فالكيري» يجمع نخبة مغني الأوبرا على خشبة «قصر الإمارات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أسماء مغني الأوبرا المشاركين في عرض «فالكيري»، الذي سيقدم على خشبة مسرح «قصر الإمارات» في 30 يناير والأول من فبراير المقبلين، ضمن موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية.

ويعدّ الحفل أول ظهور دولي لمهرجان بايرويت الأوبرالي الدولي، الذي سيعرض أوبرا فالكيري للموسيقار ريتشارد فاغنر، التي تعود إلى القرن الـ19.

وسيتسنّى لروّاد المسرح الاستمتاع بالعرض الكامل لدراما «فالكيري» الموسيقية، التي تحمل في تفاصيلها الرؤية الفنية للمخرجة كاتارينا فاغنر، ابنة حفيد الموسيقار الشهير ريتشارد فاغنر. كما يتضمن العرض فيلماً كاملاً بإشراف فني للمخرجة كاتارينا فاغنر، حيث سيتم عرضه في خلفية الأداء الأوبرالي كأداة مساعدة تروي قصة «فالكيري»، وتعيد زيارة المواقع الأساسية التي مثّلت مصدر الإلهام لرائعة فاغنر الأصلية.

وتشارك في العرض نخبة من مغني الأوبرا الذين تألقوا بأدائهم حول العالم. وتتضمن الأسماء المشاركة: ستيفن غولد، ألبرت دومن، إيغلس سيليس، دانييلا كولر، كاثرين فوستر، كريستا ماير، كارولين وينبورن، كريستيان كول، مارايك مور، إدنا بروتشنيك، وإليسكا فايسوفا.