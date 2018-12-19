«مهرجان سلطان بن زايد» يطلق مسابقة التصوير الضوئي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019 إطلاق مسابقة التصوير الضوئي المرافقة لفعاليات المهرجان في دورته الـ13، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 20 يناير، وحتى الثاني من فبراير المقبلين.

وتتلقى المسابقة المشاركات حتى 26 يناير المقبل.

وحددت اللجنة محور المسابقة لهذه الدورة تحت عنوان «التراث» وأتاحت للمصورين التقاط الصور من جميع إمارات الدولة شرط أن تتقيد بمحور المسابقة. وحسب الشروط يمنع إضافة بيانات حرفية أو رقمية للصورة، ويجب ألا يقل طول ضلعها عن 3000 بيكسل، ولا تقل جودتها عن 300 نقطة لكل بوصة، وتسلم الصورة بصيغة JPEG على قرص مرن. وأشارت اللجنة إلى أنه لا تقبل الصور التي فازت من قبل في أي مسابقات أخرى، علماً بأن كل مشارك يحق له التقدم بثلاث صور كحد أقصى، وتصبح الصور الفائزة من حق نادي تراث الإمارات، ويحق له المشاركة فيها في المعارض بعد أخذ موافقة صاحب الصورة. وأعلنت اللجنة المنظمة عن القيمة المادية للجائزة، وسيحصل صاحب المركز الأول على 20 ألف درهم، والمركز الثاني على 15 ألف درهم، والمركز الثالث على 12 ألف درهم، وصاحب المركز الرابع على 10 آلاف والمركز الخامس على 8000 درهم.

وتعد مسابقة التصوير الضوئي في مهرجان سلطان بن زايد التراثي واحدة من أبرز المسابقات التي تشجع المصورين الموهوبين على خوض غمار التجربة في مساحة تراثية وجمالية كبيرة تتيحها أجواء المهرجان، وتفاعل مصورون من جنسيات مختلفة معها وشارك كثيرون فيها عبر دوراتها السابقة، وتم التقاط الصور التي وثقت الحدث، وبرهنت على مواهب وقدرات المصورين الذين استطاعوا من خلال صورهم الكشف عن لحظات ولقطات جمالية في مهرجان سلطان بن زايد التراثي.