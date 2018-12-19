يسرا محنوش تغني في ختام الموسم الثقافي لـ «العويس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في ختام موسمها الثقافي لعام 2018، حفلاً غنائياً تحييه المطربة التونسية يسرا محنوش، في 27 ديسمبر الجاري.

وستقدم يسرا أغنيات لكبار المطربين، إذ ستشدو لكوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وناظم الغزالي وعبدالحليم حافظ ونجاة الصغيرة ووردة وليلى مراد وسيد مكاوي وذكرى وكاظم الساهر.

يشار إلى أن يسرا محنوش شاركت عام 2007 في الموسم الرابع لبرنامج سوبر ستار وحلت في المركز الثالث، وحصدت إعجاب لجنة التحكيم وحققت جماهيرية في العالم العربي، خصوصاً بعد أدائها أغنية ملحم بركات «الفرق ما بينك وبيني»، التي أهداها إياها بعد ذلك. كما شاركت عام 2012 في الموسم الأول من البرنامج التلفزيوني «ذا فويس» واختارت فريق كاظم الساهر، إذ لقبها بـ«سيدة الطرب»، بعد تنوع أدائها وإتقانها لأهم الأغاني العربية. وأطلقت يسرا عام 2013 الأغنية العراقية الشهيرة «ميحانة» بتوزيع جديد، كما أطلقت أولى أغنياتها الخاصة باللهجة المصرية «بفكر فيك» عام 2013، وأتبعتها بإطلاق أول كليب خاص بها عام 2014. وحضرت يسرا في العديد من المهرجات والحفلات، مثل إحياء ذكرى أم كلثوم بـ«اليونيسكو» - بيروت، وافتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، واختتام مهرجان قرطاج الدولي، ومهرجان صلالة الدولي، ومهرجان بنزرت الدولي، ومهرجان الفجيرة الدولي.