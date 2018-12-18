الفلبينيون يحتفلون بملكة جمال الكون

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

عمت الفرحة أنحاء الفلبين، أمس، بعد أن فازت المواطنة الفلبينية كاتريونا جراي (24 عاماً)، بلقب ملكة جمال الكون، لتكون رابع فلبينية تفوز بهذا اللقب.

وجرى حفل ملكة جمال الكون في تايلاند وقدمه الإعلامي ستيفن هارفي. وكتب السياسي آرين تانادا تغريدة قال فيها «أفضل طريقة لإنهاء العام». وغرد تونيو كروز المدون والكاتب في صحيفة بالفلبين «التاج عاد للفلبين».

وهنأ المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو جراي على فوزها.

وقال في بيان «جراي جعلت الفلبين تشعر بالفخر»، مضيفاً: «فوز جراي يعزز تمكين مزيد من النساء الفلبينيات للإيمان بأنفسهن، والكفاح من أجل شغل موقع في الكون».

يشار إلى أنه قبل جراي كانت قد فازت بلقب ملكة جمال الكون كل من الفلبينيات: بيا فارتزباخ عام 2015، ومارجريتا موران 1973، وجلوريا دياز 1969.