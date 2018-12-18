بطلة الأثقال الإماراتية آمنة الحداد تشارك الجمهور تجربتها

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تشارك لاعبة الأثقال الإماراتية آمنة الحداد في المهرجان الفني الأول من نوعه في إمارة الشارقة «انعكاس»، الذي تستضيفه القصباء خلال الفترة من 20 إلى 31 الجاري.

وتشارك الحداد جمهور المهرجان تجربتها في كلمة تلقيها على مسرح القصباء يوم الأحد المقبل، حول التغلب على التحديات وتحويل حزنها إلى قوة إيجابية، وكيف لعبت الإرادة التي استلهمتها من نزهة بسيطة دوراً بارزاً في تغيير مسار حياتها، وبذلت جهوداً كبيرة لتصبح لاعبة رياضية رائدة، وتسهم في تأهل دولة الإمارات لأولمبياد «ريو» في عام 2016. واستطاعت آمنة الحداد تحطيم العديد من الحواجز أمام السيدات والفتيات العربيات، وأمست من أبرز المناصرات للمرأة العربية وصحتها الذهنية والبدنية، فضلاً عن إلهامها لإطلاق العلامة التجارية (Nike Pro Hijab).

كما تقدم الحداد لجمهور القصباء ضمن مهرجان «انعكاس» مسيرتها المهنية قبل أن تصبح لاعبة أثقال في عام 2013، كأول مواطنة إماراتية وخليجية تشارك في بطولة «ريبوك كروس فيت» في سيول بكوريا الجنوبية عام 2012، عندما كانت تعمل صحافية، وكيف نالت «جائزة المرأة العربية» في مجال الرياضة لعام 2016، وقصة حياتها التي سطرتها بالمثابرة، والعزم، والشجاعة.

كما يعرض المهرجان يوم 23 ديسمبر الجاري فيلماً وثائقياً بعنوان «تي ريكس» يتناول مسيرة الملاكمة الأميركية كلاريسا شيلدز، التي كانت تحلم وهي في الـ17 من عمرها بأن تصبح أول امرأة في التاريخ تفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية.

وقالت خلود الجنيبي، مدير عام القصباء: «إن استضافة الملاكمة الإماراتية آمنة الحداد ضمن فعاليات مهرجان (انعكاس)، هو تكريم للمرأة الإماراتية التي آمنت بقدراتها وأحلامها، وسعت من أجل تحقيقها، ونجحت في تخطي التحديات التي واجهتها لتحقيق المراكز الأولى عالمياً».

بدورها، قالت آمنة الحداد: «لدي إيمان كبير بأن كل فرد من أفراد المجتمع يمتلك مجموعة فريدة من المواهب والمهارات التي يحتاجها العالم، وآمل من خلال مشاركة مسيرة حياتي الشخصية والمهنية مع الجمهور أن أكون قادرة على إلهامهم للإيمان بقدراتهم، والعمل بجد وإصرار لتحقيق أحلامهم».