«حرب باردة».. أفضل فيلم أوروبي

المصدر: أشبيلية - د.ب.أ

حصد الفيلم الدرامي الأبيض والأسود (حرب باردة) «كولد وور» من إخراج البولندي باول باوليكوفسكي، مساء أول من أمس، خمس جوائز، من بينها جائزتا أفضل فيلم وأفضل مخرج، في حفل توزيع جوائز السينما الأوروبية في مدينة أشبيلية الإسبانية.

وحصلت جوانا كوليج، التي جسدت دور البطولة في الفيلم، على جائزة أفضل ممثلة.

كما فاز فيلم «كولد وور» بجائزة أفضل سيناريو وأفضل مونتاج، خلال حفل تسليم الجوائز الذي أقيم أول من أمس في أشبيلية.

وحصد الممثل الإيطالي مارسيلو فونتي جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «دوجمان».

وفي فئات أخرى، فاز فيلم «ذا ديث أوف ستالين» (وفاة ستالين)، للمخرج البريطاني أرماندو إيانوتشي بجائزة أفضل فيلم كوميدي، وحصلت الممثلة الإسبانية كارمن مورا على جائزة شرفية عن مجمل مسيرتها المهنية.