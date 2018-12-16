10 نشاطات ممتعة في «اللوفر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

مع اقتراب موسم العطلات الشتوية، يقدّم متحف اللوفر أبوظبي لزواره العديد من النشاطات المناسبة للكبار والصغار والعائلات على حد سواء، ليتمكنوا من قضاء يوم حافل بالنشاطات. وتتمتع العائلات بعرض يسري على مدار العام، حيث يتيح المتحف للأطفال ما دون 13 عاماً الدخول مجاناً. أما سعر تذكرة الدخول فيبلغ 60 درهماً إماراتياً (لا تشمل ضريبة القيمة المضافة)، كما يتمتع طلاب الجامعات في الإمارات وهيئاتها التعليمية بدخول مجاني (حتى 31 ديسمبر 2018)، عند تقديم بطاقات الجامعات.

لذا، عند زيارتك المتحف تمتع بكل هذه النشاطات:

1- الانخراط في الثقافة الإماراتية من خلال مشاهدة عرض العيّالة وتذوّق القهوة العربية في عطلات نهاية الأسبوع من الرابعة بعد الظهر إلى السادسة مساء.

2- زيارة متحف الأطفال ليكتشف أطفالك معرض «الحيوانات: بين الواقع والخيال».

3- التجوّل في قاعات العرض لاكتشاف أكثر من 600 قطعة فنية من آثار عصر ما قبل التاريخ، وصولاً إلى الفن المعاصر، وتصوّر إبداع الإنسانية من خلال اللوحات والمنحوتات والمقتنيات الأثرية وغيرها من القطع الفنيّة.

4- السفر على طرق الجزيرة العربية القديمة، من خلال معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور»، الذي تم افتتاحه أخيراً.

5- تذوّق أشهى المأكولات والمشروبات، فيما تتأمل انعكاس شمس أبوظبي وهي في طريقها إلى المغيب على قبة المتحف، وذلك من شرفة الفن.

6- التوجه إلى المتحف مع قائمة مشتريات الهدايا لعائلتك والأصدقاء، لتختار من بين القطع التي لا تتوافر سوى في متجر المتحف، بما في ذلك بعض الأعمال لمصممين إماراتيين مستوحاة من مجموعة اللوفر أبوظبي، إلى جانب الكتب الفنية الخاصة بالأطفال.

7- التعرّف إلى ثقافة المانجا اليابانية من خلال مساحة مخصصة للعائلات والشباب، وإضافة لمساتك وألوانك الخاصة على جدار التعبير، والسفر إلى أبعاد أخرى من خلال الواقع الافتراضي، والاستمتاع بالألعاب الإلكترونية القديمة، فضلاً عن قراءة القصص المصوّرة اليابانية والمشاركة في ورش عمل حول فن المانجا.

8- تأمّل الهندسة المعمارية المذهلة للمتحف من خلال جولة الهندسة المعمارية، التي تكشف سر «شعاع النور» الذي يتسلل من قبة المتحف.

9- تسجيل أطفالك في إحدى ورش العمل المتنوّعة، بما في ذلك «ضع قناعك»، و«آثار أقدام الحيوانات»، و«بداية الكتابة».

10- الاستراحة من التجوّل في المتحف، والتمتع بالمأكولات في مقهى المتحف المطل على الخليج العربي، أو احتساء فنجان من القهوة في مقهى «أبتيتود» الواقع في حديقة المتحف.