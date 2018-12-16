مهرجان سلطان بن زايد التراثي يطلق مسابقته الشعرية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت اللجنة العليا، المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، المسابقة الشعرية المرافقة لفعاليات المهرجان في دورته الـ13، التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 20 يناير إلى الثاني من فبراير المقبلين.

واختارت اللجنة العليا المنظمة، في هذه الدورة، أن يكون موضوع الجائزة مجاراة أبيات قصيدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «يا ذا الشباب الباني»، التي تعد واحدة من أبرز القصائد التي تحمل في أبياتها قيماً إنسانية ووطنية كبيرة، إلى جانب شهرتها وانتشارها على نطاق واسع في الإمارات والخليج العربي.

وتتلخص شروط المسابقة لهذه الدورة بالمشاركة في قصيدة نبطية لا تقل عن 12 بيتاً، ولا تزيد على 16 بيتاً، لم يسبق نشرها أو المشاركة بها في مسابقة أخرى، إلى جانب التزام القصيدة بغرض مجاراة أبيات قصيدة المغفور له الشيخ زايد، والتقيّد بوزن وقافية القصيدة.

كما جاء ضمن الشروط أن المشاركة متاحة للشعراء والشاعرات، من سن 16 سنة فما فوق، لأبناء دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتُستبعد مشاركات الشعراء الحائزين المراكز الخمسة الأولى في آخر نسختين من المسابقة في المهرجان.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن آخر موعد لتسلم المشاركات هو 22 يناير المقبل، وتُستقبل عبر البريد الإلكتروني: admin@swaihaan.ae. يذكر أن المسابقة الشعرية المصاحبة لفعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي، تؤكد حضورها عاماً بعد عام، في الساحة الشعرية بدولة الإمارات ومنطقة الخليج عموماً، بعد الإعلان عن انطلاقتها الأولى، ضمن فعاليات المهرجان عام 2013.

شرطان أساسيان

المشاركة بقصيدة نبطية لا تقل عن 12 بيتاً، ولا تزيد على 16 بيتاً، لم يسبق نشرها أو المشاركة بها في مسابقة أخرى، إلى جانب التزام القصيدة بغرض مجاراة أبيات قصيدة المغفور له الشيخ زايد.