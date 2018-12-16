المكسيك تخسر «معركة التونة»

المصدر: جنيف - رويترز

انتصرت الولايات المتحدة في معركة قانونية بشأن تصنيف التونة التي تنتجها المكسيك على أنها «آمنة على أسماك الدولفين»، إذ رفض قضاة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية دفع المكسيك بأن قواعد التصنيف الأميركية انتهكت قواعد المنظمة. وقالت المكسيك إنها تمكنت قبل أكثر من 10 سنوات من خفض عدد حالات نفوق أسماك الدولفين إلى الحد الأدنى لكنها تتعرض لتمييز من جانب الولايات المتحدة عبر مطالبات بأوراق، وفي بعض الأحيان من مراقبين حكوميين. وأضافت أن أسماك التونة التي يجري صيدها في مناطق أخرى لا تواجه الاختبارات المتشددة ذاتها.

ويتركز الخلاف على رفض الولايات المتحدة منح صفة «آمن على أسماك الدولفين» لمنتجات التونة التي يجري صيدها بأسلوب تطويق أسماك الدولفين بشبكات كيسية. وعادة ما تكون أسماك التونة تسبح في المياه تحت أسماك الدولفين.