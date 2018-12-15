2018 قصص زواج النجوم تفاجئ الجمهور

المصدر: حياة الحرزي ـ دبي

بين زحمة الأخبار والمتابعات الفنية، ومواعيد تصوير الأعمال الدرامية والسينمائية، أوالاستعداد لها، كشف الوسط الفني العربي داخل مصر وخارجها، عام 2018، عن كمّ هائل من القصص العاطفية والأحداث الرومانسية التي عاشها نجوم وفنانون عرب، وتقاسموا فرحة الإعلان عنها مع متابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تَحفَّظ آخرون على طرح جوانب متعلقة بحياتهم العاطفية، مُفضّلين السرية على الإعلان عن التفاصيل، ما أثار فضول جمهورهم على وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

الهضبة والشربيني

بعد أشهر من التخمينات والأخبار الملتقطة التي شكك كثيرون في صحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودخول عدد من الإعلاميين والفنانين على خط تأكيد أو نفي خبر علاقة النجم المصري عمرو دياب بالممثلة دينا الشربيني، فجّر دياب خلال حفلة له في إحدى الجامعات مفاجأة لجمهوره، بعد أن استضاف حبيبته دينا الشربيني على المسرح، ليؤكد الأخبار المتداولة حول ارتباطهما، رغم فارق السنّ بينهما.

شيرين وحسام حبيب

لا تختلف الصورة كثيراً لدى النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، التي ارتبطت بصداقة (محبة) مع الفنان حسام حبيب، امتدت نحو خمس سنوات، توّجت أخيراً بالزواج، ورغم محاولاتهما نفي ذلك، فقد انتشرت قصتهما أثناء تحضير شيرين ألبومها الغنائي «أنا كتير»، الذي تدخّل فيه حسام لاختيار أبرز أغنيتين فيه، هما «متاخدة من الأيام»، و«مش خايفة»، اللتان كتبهما محمد سرحان، ولحنهما إيهاب عبدالواحد.

شيري ومسعود

في مفاجأة أخرى غير متوقعة، أعلن الداعية والمنتج التلفزيوني معز مسعود، زواجه بالممثلة المصرية شيري عادل، متوجاً بذلك قصة حب جمعتهما، وبدا متحفظاً على تلك العلاقة التي أثارت الجدل، واقتصر حفل الزواج على حضور عدد محدود من أقارب العروسين، وموسيقى الـ«دي جي»، ولم يحضر أي مطرب لإحيائه.

شيماء وكارتر

أما الممثلة المصرية شيماء سيف، فشاركت جمهورها فرحة الإعلان عن عقد قرانها على المنتج محمد كارتر، وسط أجواء من المرح والعفوية التي لم تخالف سمات الممثلة المصرية الشابة، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم يحيى الفخراني، الذي شهد على العقد، ودنيا سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، وعمر السعيد، وروجينا، ومحمد أنور، وآخرون.

حالة من الجدل

وفي أغسطس الماضي أُُعلنت خطبة الممثل أحمد فهمي وهنا الزاهد التي أصرت على الاحتفال بالخطوبة أولاً، رغم ما أبداه فهمي من إصرار على الزواج مباشرة، إلا أنها تمسكت برغبتها، وفاجأت جمهورها ومحبيها بقصة حبها للفنان، الذي تزوج مرتين: الأولى من شهد حسن رمزي، والثانية من منة حسين فهمي، التي أعلن انفصاله عنها أخيراً بعد علاقة استمرت ثلاث سنوات.

فلوكس وهنا شيحة

من ناحيته، احتفل الفنان أحمد فلوكس في أكتوبر الماضي، بعقد قرانه على الفنانة هنا شيحة، وكانت العلاقة بينهما أثارت جدلاً، بعدما نشرت الفنانة صورة عبر حسابها على «إنستغرام»، تجمعها بأحمد فلوكس، خلال وجودهما بمهرجان الجونة السينمائي، وأقيم حفل عقد القران بمنزل والد هنا شيحة، مقتصراً على أهل العروسين، وفي مقدمتهم شقيقاتها الثلاث مايا ورشا وحلا.

حب في المطار

من جانبها، فاجأت المغنية السعودية داليا مبارك، الجمهور بإعلان زواجها برجل الأعمال الأميركي ألهيم ستاركس، على متن يخت بالقرب من السواحل التركية، لتؤكد بعد ذلك أن التعارف حصل في مطار القاهرة، عندما اقترب منها ستاركس ليسألها إن كانت أميركية، فقالت نعم بلكنة غريبة، كشفت أنها لم تكن كذلك، فكان السؤال بداية لقصة حب من النظرة الأولى، على حدّ تعبيرها.