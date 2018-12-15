أطفال مركز دبي للاحتياجات «يزيّنون بيت الزنجبيل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفالاً بـ«عام زايد» وإرثه الإنساني في مساعدة المحتاجين، استضاف فندق ميديا روتانا دبي، فعالية تزيين بيت الزنجبيل، في خطوة لترفيه وإسعاد أطفال مركز دبي للاحتياجات الخاصة، ومركز سنسيشنز ستيشن إنترفينشن آند ثيرابي، وذلك بالتعاون مع طلاب مدرسة جرينفيلد كوميونتيز.

وقال شريف مدكور، المدير العام لفندق ميديا روتانا دبي: «نحرص في ميديا ​​روتانا دبي على دعم كل المُبادرات المجتمعية، وتعزيز روح الخير والعطاء، من خلال الفعاليات الاحتفالية، وضيوفنا الخاصين، فرحة الاحتفالات بالأعياد. ويُسعدنا أن نتمكّن من رسم ابتسامات السعادة الحقيقية على وجوه جميع الأطفال الذين انضموا إلينا في هذا اليوم المميز».

ويعدّ مركز دبي لذوي الاحتياجات الخاصة مجتمعاً من الأصدقاء، يتعهد بتوفير كل ما يلزم لمنح طلابه الحياة الإيجابية، وإضاءة الطريق أمامهم لمستقبل أكثر إشراقاً. ويهدف مركز دبي لذوي الاحتياجات الخاصة إلى خدمة الاحتياجات الأكاديمية والبدنية والاجتماعية والعاطفية المتنوعة لطلابه. وتتمحور جميع جوانب المناهج والأنشطة التي تعتمدها المؤسسة حول الطفل، ومُصمّمة لدعم أساليب التعلم الفردية لتحقيق النجاح.

كما يعدّ مركز «سنساشنز ستاشنز إنترفينشن آند ثيرابي» مركزاً للتدخّل العلاجي المُبتكر، وهو متعدد التخصصات، يوفر خدمات للعائلات وأطفالها، من خلال مجموعة متنوعة من احتياجات العلاج، مثل التأخر في التطوير وتحديات التعلم، وذلك في بيئة ممتعة ومحفزة.

وعبّر مسؤولو مدرسة غرينفيلد كوميونيتيز، وفرقتهم الموسيقية الكورالية، عن سعادتهم بالانضمام إلى هذه الفعالية التوعوية المجتمعية، بالتعاون مع فندق ميديا ​​روتانا دبي. وشكر طلاب المدرسة فندق ميديا روتانا دبي على إتاحة الفرصة أمامهم للتمتّع بهذه التجربة مع كل من أطفال مركز دبي لذوي الاحتياجات الخاصة، و«سنساشنز ستاشنز إنترفينشن آند ثيرابي»، وأكدوا التزامهم ورغبتهم في المشاركة في كل الأنشطة المُماثلة في المستقبل.

وحققت الفعالية نجاحاً كبيراً، حيث استمتع كل الحضور من طلاب مدرسة جرينفيلد المجتمعية والضيوف المميزين، بالمشاركة في تزيين الحلويات والأنشطة الترفيهية التي صاحبت الحدث.