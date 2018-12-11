أستراليا تودع الكنغر مفتول العضلات «روجر»

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

نفق الكنغر الأسترالي الأيقوني روجر، الذي أثار ضجة على الإنترنت بعضلاته المفتولة، وذلك بسبب التقدم في السن، وفقاً لما ذكره الإعلام المحلي أمس.

ونفق الكنغر الملاكم الذي كان يزيد طوله على المترين، ويزن 89 كيلوغراماً، عن 12 عاماً، حسبما أعلنت محمية حيوانات الكنغر في مدينة أليس سبرينجز الأسترالية النائية التي كان يعيش بها الحيوان، السبت الماضي.

واشتهر الكنغر بعد انتشار صورة له وهو يسحق دلواً معدنياً بيديه عام 2015.

وجذبت مقاطع فيديو وصور لروجر وهو يمارس الملاكمة، ويستعرض عضلاته نحو 900 ألف متابع على «إنستغرام»، ونصف مليون متابع آخرين على «فيس بوك». وتم الاعتراف به العام الماضي واحداً من أشهر 10 حيوانات على مستوى العالم.