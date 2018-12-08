معبد بانثيون في روما سيظلّ مجانياً

المصدر: روما- د.ب.أ

تعهد وزير الثقافة الإيطالي، ألبرتو بونيسولي، بإلغاء خطط كانت تهدف إلى فرض رسوم على دخول السائحين معبد بانثيون، في العاصمة روما.

وقال بونيسولي، في رسالة عبر موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، أمس، إنه لا يرغب في الحد من إمكانية زيارة الموقع الأثري.

يشار إلى أن «بانثيون» معبد يرجع تاريخه إلى قرابة الـ2000 عام، وقد تحول في وقت لاحق إلى كنيسة كاثوليكية.

وأضاف الوزير بونيسولي: «إذا أراد سائح مساعدتنا، فهذا محل ترحيب دائم، لكن معبد بانثيون مجاني، ولابد أن يظل كذلك».

وكانت وزارة الثقافة الإيطالية ذكرت، العام الماضي إبان فترة الحكومة السابقة، أنه يتعين على كل سائح دفع 2 يورو (2.3 دولار أميركي) مقابل دخول معبد بانثيون، اعتباراً من مايو 2018، للمساعدة في تكاليف صيانته.