«طرق دبي» تعلن عن رحلة مائية في «رأس السنة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة المواصلات العامة، في هيئة الطرق والمواصلات، عن تقديم عروض خاصة وخدمات مميّزة للجمهور، للاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية 2019، أي يوم الإثنين 31 ديسمبر الجاري، من على وسائل النقل البحري، التي تشمل: فيري دبي والباص المائي والعبرة، وذلك في إطار حرص الهيئة على إسعاد الجمهور من مختلف الجنسيات، ومن الزائرين والسائحين القادمين إلى دبي من جميع أنحاء العالم، للابتهاج بهذه المناسبة السنوية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أحمد بهروزيان: «تُعد هذه الخدمة ضمن سياق تواصل الهيئة الدائم مع متعامليها، ومضاعفة جهودها ليعيش الناس تجربة سعيدة، من خلال شبكة النقل البحري: (فيري دبي، الباص المائي والعبرة)، لمشاهدة لحظة الاحتفالات الكرنفالية، المتمثّلة في الألعاب النارية المدهشة والمبهرة، المنطلقة من برج خليفة وبرج العرب وأتلاتنس، عبر الواجهة البحرية في دبي، حيث تتجسّدُ هذه اللحظات الساحرة خلال رحلة مائية، تترك ذكريات جميلة لرواد وسائل النقل البحري من السكان والزائرين والسائحين».

وستنطلق رحلات خدمة فيري دبي من الساعة 9:30 مساء ليلة رأس السنة وتنتهي في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، فيما تنطلق رحلات الباص المائي والعبرة من الساعة 10:30 مساءً، وتنتهي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث ينطلق الباص المائي من محطة مارينا مول (مرسى دبي).

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة أن فيري دبي والباص المائي والعبرة، تتمتع بجاذبية خاصة لدى سكان دبي وزائريها وسائحيها، نظراً لاستمتاعهم عند التنقّل عبر هذه الوسائل، بجمال وروعة سواحل دبي، التي تمتلك مجموعة من المعالم السياحية الراقية، مثل جزر العالم وجزر نخيل وقناة دبي المائية، وغيرها من المناطق التراثية والفنادق الفخمة.



شبكة النقل البحري

تشمل: فيري دبي،

الباص المائي، والعبرة.