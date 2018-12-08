النغيمش شخصية العام لـ «شبكة الإيجابية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شبكة الإيجابية، أحد شركاء منظمة الأمم المتحدة، اختيارها د.محمد النغيمش، للقب شخصية العام الإيجابية الأكثر تأثيراً «فئة المحتوى الإلكتروني» لعام 2018، وذلك بناء على مبادراته وإسهاماته على مستوى الوطن العربي. كما أعلنت مناصفة «فئة المنظمات غير الربحية» بين فادية المرزوق و«لوياك»، تقديراً لجهودهما في ميدان التنمية الشاملة والمتكاملة للشباب. ويتزامن هذا التكريم السنوي مع ذكرى تأسيس الشبكة، واحتفال العالم باليوم الدولي للمتطوعين (الخامس من ديسمبر).

وصرّح جراح الجدعي، مؤسس شبكة الإيجابية، وهي منظمة غير ربحية، في بيان صحافي، بأن د.النغيمش من الكتّاب الكويتيين البارزين، الذين سخّروا قلمهم لخدمة القضايا البناءة والإيجابية عبر مقالاته وكتبه وأبحاثه. حيث كتب نحو نصف مليون كلمة، جلّها في كتابات تنويرية تسعى للارتقاء بالإنسان. وذلك عبر إصداراته ومقالاته في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، والبيان الإماراتية، والقبس الكويتية، وغيرها. كما قدم النغيمش العديد من المحاضرات والدورات وورش العمل، وشارك في عدد من المؤتمرات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية. وعمل عضواً في مجالس إدارات عديدة استثمارية وعقارية وخدمية في دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية. وهو مستشار في الإدارة لعدد من المؤسسات الخاصة والعامة. وعضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية (مقرها دبي). وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة. وقال الجدعي إن «فئة المنظمات غير الربحية» هي فئة جديدة للقب شخصية العام الإيجابية، التي تمنحها الشبكة، حيث جاء الاختيار الأول لهذا العام مناصفة بين الرائدة في برامج الخدمة المجتمعية فادية المرزوق، و«لوياك»، تقديراً لبصماتها الملحوظة في هذا المجال. ومن أبرز إنجازات «لوياك» لهذا العام برنامج «كن لريادة الأعمال الاجتماعية»، بالتعاون مع كلية بابسون الأميركية، بحيث تقوم لوياك بتدريس منهج الكلية المعتمد في مجال ريادة الأعمال إلى مجموعة من الطلاب المتدربين، بهدف مساعدتهم على ترجمة وتحويل أفكارهم إلى عمل مبتكر وناجح، وكيفية مواجهة التحديات الاجتماعية.