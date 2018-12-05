نيوزيلندا تودع جيوف ميرفي

المصدر: ولنغتون - د.ب.أ

توفي المنتج والمخرج وكاتب السيناريو النيوزيلندي جيوف ميرفي، عن عمر ناهز 80 عاماً، حسبما أكدت لجنة الأفلام النيوزيلندية أمس.

واشتهر ميرفي بأعماله في أواخر سبعينات وأوائل ثمانينات القرن الماضي، عندما أخرج أفلام «جودباي بورك باي» و«أوتو» و«ذا كوايت إيرث»، وهي ثلاثة أفلام تعد من كلاسيكيات السينما النيوزيلندية.

وقالت اللجنة إن «جودباي بورك باي» أصبح أول فيلم محلي يحظى بإقبال هائل في دور السينما، مستفيداً من روح العصر الثقافي، وخلق شخصيات يمكن للجمهور النيوزيلندي في ذلك الوقت التعرف إليها، والتعاطف معها.

وكان ميرفي عضواً مؤسساً في مؤسسة «بليرتا»، الموسيقية والمسرحية التعاونية المبدعة التي قامت بجولات في نيوزيلندا أوائل السبعينات.

وبدءاً من نهاية التسعينات عمل ميرفي بشكل رئيس في الولايات المتحدة، وعمل مخرجاً مساعداً في أفلام مثل «دانتيس بيك» وثلاثية «لورد أوف ذا رينجز» لبيتر جاكسون.