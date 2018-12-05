430 ألف زائر يحتفلون بـ «اليوم الوطني» في القرية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

على مدار أربعة أيام، شكلت القرية العالمية في دبي لوحة إنسانية جمعت مواطنين ومقيمين وزواراً، لإحياء قيم ومعاني الاحتفالات باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، التي استقبلت خلاله القرية أكثر من 430 ألف زائر، لتحقق رقماً غير مسبوق في استيعاب عدد لافت من الضيوف.

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «إن النجاح الذي شهدته احتفالات اليوم الوطني الـ47 هو نتاج عمل دؤوب من قبل فريق العمل، واقتراحات ضيوفنا الكرام، إذ حرصنا على تقديم احتفالات استثنائية في أجواء إبداعية وتفاعلية بروح وطنية تحمل معاني الحب والوفاء للوطن».

وأضاف: «حرصنا خلال احتفالات (اليوم الوطني) هذا الموسم على تقديم أنشطة وفعاليات متنوّعة، منها عروض وطنية وبرامج تفاعلية مع الضيوف، مثل الكشك الذكي الذي أدى الضيوف من خلاله النشيد الوطني الإماراتي، للفوز بعملات القرية العالمية الذهبية».

وتابع أتوهي: «كما قدمنا أوبريت (زايد: قائد الأمة) احتفاءً بـ(عام زايد)، خلال احتفالات (اليوم الوطني) الأضخم في تاريخ الوجهة، إضافة إلى عروض خاصة للألعاب النارية تزيّنت بألوان عَلم الدولة». واكتست الوجهة الثقافية والترفيهية بـ50 ألف عَلم إماراتي ترفرف بين جنباتها. ولم يتوان الضيوف عن استكمال جمالية الأعلام، من خلال التلويح بأكثر من 30 ألف عَلم ووشاح وزعت على الزوار.

وتابع آلاف الضيوف لوحة إبداعية في الحب والوفاء لقيم الوالد المؤسَّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال أوبريت «زايد.. قائد الأمة»، قدمه 25 فناناً شكلوا لوحات تعكس ملامح وجوانب مهمة من فكر وحكمة المغفور له.

ومن بين مجموعة النشاطات التفاعلية، برز الكشك التفاعلي الذكي ليستقطب الآلاف من الضيوف، معظمهم من الأطفال، لإلقاء النشيد الوطني الإماراتي، ونال 500 مشارك جائزة عملة القرية العالمية الذهبية، لتأديتهم النشيد الوطني بشكل متكامل وصحيح وجمالي.

وحرص عشرات الآلاف من ضيوف القرية العالمية على زيارة جناح دولة الإمارات الأكبر منذ انطلاقة القرية العالمية، إضافةً إلى جناح مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وجناح الصنعة، بدعم من وزارة تنمية المجتمع.

وعلى مدار أيام احتفالات «اليوم الوطني»، رسم ضيوف القرية العالمية لوحة إنسانية في حب الإمارات، من خلال تشكيل عَلم الدولة على امتداد خمسة أمتار عبر بصمات أصابعهم، ليعبروا من خلال هذه المشاركة الرمزية عن حبهم وولائهم للوطن المعطاء وقيادته الرشيدة.

وتزيّنت سماء القرية العالمية بألوان عَلم الإمارات، من خلال عروض الألعاب النارية الموسيقية، التي أقيمت على مدار ثلاث أمسيات. وتواصل القرية العالمية استقبال ضيوفها خلال الموسم الـ23 حتى السادس من أبريل المقبل.

العامري يبدأ بالنشيد

حظي ضيوف القرية العالمية بموعد مع الفنان الإماراتي حمد العامري، مساء الثاني من ديسمبر الجاري، وشهدت الأمسية إقبالاً من محبي ومتابعي الفنان من مختلف إمارات الدولة. وحرص العامري على تأدية النشيد الوطني الإماراتي مع عشرات الآلاف من الضيوف، الذين تجمعوا حول المسرح الرئيس، فيما قدم مع فرقته الموسيقية أعمالاً غنائيةً في حب الوطن، تعكس مختلف القيم الثقافية الإماراتية الأصيلة.

تزيّنت سماء القرية العالمية بألوان عَلم الإمارات، من خلال عروض الألعاب النارية الموسيقية، التي أقيمت على مدار ثلاث أمسيات.