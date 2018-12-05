لطيفة القرق ترى حلمها حقيقة و«أناقة» في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت مصممة الأزياء الإماراتية لطيفة القرق، في مسابقة تصميم الزي الرسمي لأكثر من 30 ألف موظف ومتطوّع في «إكسبو 2020 دبي»، لتحظى بفرصة للكشف عن إبداعاتها الفنية الأنيقة والمستدامة للعالم، خلال أول إكسبو دولي يُنظّم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ونجحت المصممة - التي أسست علامة الأزياء «تويستد رووتس» - في الفوز عقب منافسة جمعتها باثنتين من دور الأزياء التي ترشحت للنهائيات، إذ استعرضت تصاميم دور الأزياء الإماراتية الثلاث في حفل خاص أقيم في مركز المتطوّعين، الذي افتتح أخيراً، في موقع «إكسبو 2020 دبي».

وستعمل لطيفة القرق عن كثب مع فريق «إكسبو 2020 دبي»، لتجهيز الزي الرسمي الذي سيرتديه الموظفون والمتطوّعون لدى استقبالهم لملايين الزوّار القادمين من مختلف أنحاء العالم لحضور هذا الحدث الدولي، الذي يمثل مهرجاناً عالمياً للابتكار، يمتد على مدار ستة أشهر من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.

من جانبها، قالت لطيفة القرق: «سعيدة للغاية بفوزي بالمسابقة لأرى حلمي حقيقة ملموسة على أرض الواقع. فمنذ فوز دبي باستضافة (إكسبو 2020 دبي)، شعرت بواجب مشاركتي في هذا الإنجاز الوطني التاريخي، واخترت خوض التحدي، ورغبت في ابتكار تصاميم إبداعية تتناغم فيها ثقافة وطني الغالي، وسجله الحافل بالإنجازات».

وكانت مسابقة التصميم قد أُطلقت لتشجيع مجتمع الأزياء المحلي على الانخراط في الحدث الدولي، ومنح المصممين الفرصة ليكونوا عنصراً رئيساً في الحدث العالمي. وقيم المرشحون للفوز وفق معايير محددة، تشمل العناصر المستوحاة من التراث الإماراتي، واستخدامها العملي، ومراعاتها للاستدامة، والمحافظة في الوقت ذاته على روح علامة «إكسبو 2020 دبي».

وجرى تقييم المرشحين من قبل لجنة تحكيم ترأستها وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم إبراهيم الهاشمي. وضمت اللجنة أيضاً متطوّعين وموظفين من مختلف أقسام «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب رئيس تحرير مجلة فوغ العربية، مانويل أرنوت، والعميد المؤسس لمعهد دبي للتصميم والابتكار، ساس بروان، والرئيسة التنفيذية لمجلس دبي للتصميم والأزياء، جازية الظنحاني.

من جهتها، قالت نائب رئيس - الفنون والثقافة، «إكسبو2020 دبي» وعضو لجنة التحكيم المسابقة، الدكتورة حياة شمس الدين: «لقد كان من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يعبّر الزي الرسمي لفريق العمل والمتطوّعين في (إكسبو 2020 دبي) عن القيم والثقافة الإماراتية الأصيلة، وأن يرمز في الآن ذاته إلى الإبداع والابتكار والتطور. وتوصلت لجنة التحكيم بالإجماع إلى أن علامة (تويستد رووتس) قد نجحت بجمع هذه العناصر بأسلوب مبتكر وأنيق». ويجمع مفهوم تصميم «تويستد رووتس» بطابعه العملي والمتواضع والمناسب الذي يمكن تمييزه بسهولة، بين الأصالة والمعاصرة ليقدم مزيجاً بين التقليدي والحديث، ويستوحى تصاميمه من السماء والنجوم والصحراء.

ويدمج المفهوم أيضاً موضوع الاستدامة في «إكسبو 2020 دبي» عبر تشجيع الناس على التبرع بالأقمشة القديمة التي يمكن إعادة تدويرها، واستخدامها في صناعة الزي الرسمي الجديد. وعلى سبيل المثال، يمكن إعادة تدوير أقمشة البوليستر القديمة لاستخدامها في نسج الياقات وأطراف الأكمام.

ويُتوقع أن يستقطب «إكسبو 2020 دبي» أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زواره من خارج دولة الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي.

فرصة لتعريف العالم بتقاليدنا

قالت المصممة الإماراتية لطيفة القرق: «كانت المنافسة التي خضتها رحلة مذهلة تعلمت فيها الكثير عن الإمارات، وما يعنيه بالنسبة لنا استضافة الدورة المقبلة من هذا الحدث الدولي، إذ تمثل فرصة ثمينة لتعريف العالم بثقافتنا وتقاليدنا العريقة، وآمل أن تغمر مشاعر الفخر والاعتزاز كل من يرتدي هذا الزي الرسمي، أثناء ترحيبه بالعالم في (إكسبو 2020 دبي)».

• 30 ألف موظف ومتطوّع في «إكسبو 2020 دبي»، سيرتدون تصاميم المبدعة الإماراتية.

• المسابقة أُطلقت لتشجيع مجتمع الأزياء المحلي على الانخراط في الحدث.

• تصميم لطيفة تفرّد بطابعه العملي والمتواضع الذي يمكن تمييزه بسهولة.