متحرشان يضرمان النار في سيدة هندية

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

قالت الشرطة الهندية أمس، إن رجلين أضرما النار في سيدة (28 عاماً)، بعد التحرش بها شمال الهند. وكان الرجلان قد اعترضا السيدة وقاما بالتحرش بها. وتمكنت السيدة من الهروب وتوجهت للشرطة لتقديم شكوى، ولكن الشرطة رفضت اتخاذ إجراء بشأن المسألة وصرفتها.

بعد ذلك، توجهت إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى، ولكن المشتبه فيهما قاما باعتراضها وسكبا الكيروسين عليها وأضرما النيران فيها. وقال سوجيت باندي المسؤول في الشرطة، إن «السيدة أصيبت بحروق قوية وحياتها في خطر في مستشفى في سيتابور». وجرى إلقاء القبض على المشتبه فيهما، اللذين قاما بالتحرش بها في حقل بالقرب من منزلها، ويواجهان تهمتي التحرش الجنسي ومحاولة القتل. وزعم أحد أفراد أسرة الضحية، أن المشتبه فيهما قاما بسكب كيروسين عليها وأشعلا فيها النار، عندما كانت في طريقها لمركز الشرطة لتقديم شكوى. وقال إن «الهجوم لم يكن ليحدث في حال اتخاذ الشرطة إجراء والقبض على المشتبه فيهما».