مارينا مول أبوظبي يسجل رقماً قياسياً بشعار «عام زايد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مارينا مول أبوظبي، أمس، نجاحه في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأكبر لوحة لشعار «عام زايد» من قطع الدومينو، التي عمل فريق من الفنانين وخبراء الدومينو العالميين، أول من أمس، على تنسيقها ضمن دائرة ضخمة مؤلفة من 89 ألفاً و955 قطعة من الدومينو، كشفت عند تساقطها عن شعار عام زايد، احتفاءً بإرث عريق من العطاء والإنجازات للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وبالتزامن مع احتفال الدولة باليوم الوطني الـ47.

وحضر الفعالية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والتي شهدت موجة من تساقط قطع الدومينو بطريقة مبدعة، لتشكل بذلك لوحة من الحب مهداة لإرث الأب المؤسس.

وشاهد الآلاف من الضيوف والجمهور مباشرةً من قلب المول نجاح أبوظبي في تسجيل أكبر لوحة لشعار «عام زايد» في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

من جهته، قال الحكم المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، برافين باتل، الذي أشرف على التحقق من تسجيل الرقم الجديد: «لقد كان من الرائع مشاهدة مثل هذا الحدث الفريد من نوعه، وإنه لمن دواعي السرور أن أكون هنا لأشهد نجاح الفريق الذي أعد قطع الدومينو على مدار ثلاثة أيام»، مؤكداً أن هذا إنجاز كبير يجب أن يفخر به الجميع، إذ يشكل لوحة فنية رائعة.