أسرار صناعة العطور في «غراس» تنال تقدير «اليونسكو»

المصدر: غراس (فرنسا) - رويترز

نالت أسرار صناعة العطور في مدينة غراس بجنوب فرنسا، حيث تنبت زهور السوسن والياسمين وغيرهما من النباتات العطرية، تقدير الأمم المتحدة لتعطي دفعة لمساعي رواد الصناعة المحلية لاجتذاب المزارعين المتخصصين.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إنها أضافت المهارات المرتبطة بزراعة الأزهار وخلط العطور في غراس إلى قائمتها للكنوز المحمية.

ولايزال صناع العطور يعتبرون غراس واحداً من أرقى مراكز صناعة العطور في العالم، وذلك بفضل الخبرة المكتسبة على مدى أكثر من خمسة قرون، والمناخ المحلي الملائم لنمو مكونات مثل مسك الروم. لكن عدد المنتجين تراجع رغم ذلك.

وانتقلت بعض الأعمال إلى تونس أو المغرب حيث تقل تكاليف الإنتاج، كما احتل مطورو العقارات منطقة قيمة في الريفييرا الفرنسية قرب مدينة كان ليبنوا على أراضٍ كانت زراعية.

وهناك نحو 74 فداناً من الأرض مخصصة حالياً للزراعة المرتبطة بصناعة العطور مقارنة بنحو 4900 فدان في القرن الـ20، رغم أن مجلس بلدية غراس قال أخيراً إنه حوّل نحو 170 فداناً مخصصة للبناء الحضري إلى منطقة زراعية لتشجيع المنتجين.