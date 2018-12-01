زفاف بريانكا تشوبرا وجوناس في قصر منيف

المصدر: مومباي - رويترز

في القصر الذي يلقب بأكثر القصور الملكية فخامة في الهند، تعقد الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا والمغني الأميركي نيك جوناس قرانهما هذا الأسبوع في حفل سيستمر يومين.

وأعلنت تشوبرا (36 عاماً) وجوناس (26 عاماً) خطبتهما هذا العام بعد أن التقيا في حفل عقب مراسم الأوسكار العام الماضي.

ووصل الثنائي مع أسرتيهما مدينة جودبور التراثية بغرب الهند أول من أمس وتوجها إلى قصر أوميد بهوان، حيث سيقام حفل الزفاف.

وقالت تشوبرا في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت أول من أمس «سيحتاج الناس لعطلة بعد حفل الزفاف هذا».

والقصر هو مقر أسرة ملكية، ويعتقد أنه سادس أكبر مقر سكني خاص في العالم. وجرى تحويل قسم من هذا القصر إلى فندق تراثي تتجول الطواويس في حدائقه الممتدة عبر 26 فداناً.

ووفقاً لموقع الفندق على الإنترنت فإن تكلفة الإقامة لليلة واحدة في الجناح الكبير يمكن أن تتجاوز 500 ألف روبية (7168 دولاراً).