سنغافوريون لملكة جمال بلدهم: فستانك سخيف

المصدر: سنغافورة - د.ب.أ

انتقد مئات من مستخدمي الإنترنت فستاناً مستوحى من القمة الأميركية - الكورية الشمالية التي استضافتها سنغافورة في وقت سابق، والذي من المقرر أن ترتديه مرشحة هذه الدولة زهرة خانوم لمسابقة ملكة جمال الكون، في نهائيات المسابقة التي تجرى الشهر المقبل. وانتقد السنغافوريون التصميم، الذي تم كشف النقاب عنه أول من أمس، لأنه يتضمن أعلاماً أجنبية، ووصفوه بأنه «سخيف». ويوجد في الفستان، الذي صممه موي قاسم، المقيم في سنغافورة، زوج من أجنحة الحمام الممدودة في الجزء العلوي من ظهر الفستان، وعلامة سلام مخيطة عبر خط العنق. أما تنورة الفستان، فتظهر عليها ذراعان، إحداهما ملفوفة بالعلم الأميركي والأخرى بعلم كوريا الشمالية، في مصافحة قوية، بينما تزين صور من مبانٍ في سنغافورة حافة التنورة.

ودافعت زهرة خانوم، ملكة جمال سنغافورة (24 عاماً) عن التصميم، ووصفت الفستان بأنه «ملائكي بكل ما في الكلمة من معنى» ويثير انطباعاً «هادئاً».