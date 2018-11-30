«نوار».. الأكل في عتمة 5 نجوم

المصدر: دبي- الامارات اليوم

مطعم نوار في «فيرمونت دبي» هو المكان الوحيد في المنطقة الذي يقدم للضيوف مغامرة فريدة من نوعها في عالم الطهي، مع تجربة خمس نجوم في غرفة طعام غارقة في الظلام.

يعمل مطعم نوار يومياً من الإثنين إلى السبت الساعة 7:30 مساءً ليُمتّع ضيوفه بمغامرة لمدة ساعة ونصف الساعة مقابل 360 درهماً إماراتياً، يُقدم خلالها ثلاثة أطباق مدهشة للذوّاقة تُصاحبها المشروبات، ويتم الترحيب بالضيوف في صالة استقبال مضاءة لمناقشة قائمة الطعام المُقدّمة مع الطاهي ومدير المطعم. ومع هذه التجربة المثيرة سيتغير بالتأكيد لدى الضيوف المفهوم القديم بأن الانطباع (المرئي) هو الأهم، وذلك من خلال تشجيعهم على إعادة تقييم انطباعاتهم بناءً على حواسهم الأُخرى؛ حيث يختبر الضيوف في هذه المغامرة ولمدة ساعة ونصف الساعة تجربة العيش في ظلام تام مثل فاقدي البصر، بينما يضعون ثقتهم بيد الطاهي راكيثا ويجيسريواردانا وفريقه المتميز.

ويتميز مطعم نوار في فيرمونت دبي بتجهيزاته التي يغلب عليها اللون الأسود لتناسب تماماً هذه المغامرة الليلية في الظلام. يستخدم طاقم المطعم أحدث نظارات الرؤية الليلية لتوجيه الضيوف إلى طاولتهم، ومساعدتهم على الحركة في أنحاء المطعم وأثناء تجربة تناول الطعام.