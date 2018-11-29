«طيران الإمارات للآداب» يطلق «يوم الشباب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب «يوم الشباب»، الذي سينظم برنامجه في السابع من مارس المقبل ضمن فعاليات المهرجان بفندق إنتركونتيننتال، دبي فستيفال سيتي.

وقالت مديرة المهرجان، أحلام بلوكي، إن «المبادرة الجديدة توفر فرصة للشباب للتعرف إلى أفكار جديدة، والمشاركة في نقاشات مع أبرز قادة الفكر والأدب؛ ما يحفز تفكيرهم ويشجعهم على الإبداع».

وأضافت «الشباب دائماً يقتدون بالأجيال السابقة، ويتطلعون إلى محاكاة طموحاتهم، ولكن بمعايير جديدة وقواعد جديدة للنجاح، وسيلهم برنامج يوم الشباب المشاركين فيه، ويسهم في إعادة تشكيل تصوراتهم، وإثراء مخيلتهم؛ ما يساعدهم على إعادة تشكيل مستقبلهم». يشار إلى أن المهرجان سينظم في الفترة من 1 - 9 مارس المقبل.