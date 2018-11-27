دبي تتزيّن وتنبض باحتفالات اليوم الوطني الـ 47

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع اقتراب اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، تستعد دبي للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، حيث ستضيء الألعاب النارية سماءها، وتزيّن الأضواء أبراجها وشوارعها. وسيحظى السكّان والزوّار كذلك بتجارب جديدة، من خلال مجموعة من الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية والتقليدية والأنشطة المتنوّعة، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض الترويجية المميّزة التي تشهدها المدينة والمراكز التجارية، احتفاءً بالإنجازات التي حقّقتها الدولة على مدار تلك السنوات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يسعدنا بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات أن نعلن تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات المميزة في مختلف أنحاء الإمارة، لإضفاء الأجواء الاحتفالية والمبهجة على الإماراتيين والمقيمين، وكذلك زوّار دبي، كما أننا نشكر شركاءنا الاستراتيجيين الذين بذلوا جهوداً مخلصة حتى يستمتع الجميع بهذه الذكرى الغالية. ومن الفعاليات العديدة التي تشهدها دبي: الحفلات الموسيقية لنخبة من النجوم الذين سيحيون عدداً كبيراً من الاحتفالات، والألعاب النارية على مدار يومي الأول والثاني من ديسمبر، حيث ستضاء السماء فوق «ذا بيتش»، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس الساعة 8:00 مساءً، ووجهة «السيف» الساعة 8:30 مساءً، وفي وجهة «لامير» الساعة 9:00 مساءً. كما سيستمتع زوّار دبي فستيفال سيتي مول مجاناً بعروض الألعاب النارية يوم الثاني من ديسمبر الساعة 8:00، والساعة 10:00 مساءً، وسيشارك مول الإمارات في الاحتفالات، ويعتلي خشبة المسرح فنانون يقدمون أنشطة تراثية مثل نقش الحناء وفن الخط وعرض الصقور. أما في ابن بطوطة مول، فسيقام المجلس التراثي في ردهة الهند، في حين سيستمتع المتسوقون بعروض مذهلة من الفرق الاستعراضية التي تجول جميع الردهات.

ومن الأول حتى الثالث من ديسمبر، تصطحب وجهة السيف الزوّار في رحلة عبر الزمن، من خلال السوق التقليدي الذي يتجلى فيه التراث الإماراتي. وفي الفترة ذاتها سيجسد ممثلون من هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) وغيرها من الهيئات المعنية، أدوار البائعين وأصحاب الحِرَف والتجار لبيع القطع النادرة للمارة من الزوّار، وعيش الأجواء الحقيقية لما كان يجري في الأسواق القديمة.

وسيقدم برج خليفة للجماهير في الثاني من ديسمبر عرضاً خاصاً باستخدام LED متزامناً مع الألحان الرائعة للنشيد الوطني، عبر تمايل المياه في نافورة دبي، وذلك في تمام الساعة 6 و7 و8 مساءً، والدخول مجاني. وتعرض مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فعالية الأمسيات الشعرية التي تنظمها في حديقة البرج.

وتطلق بلدية دبي مجموعة من الفعاليات في مختلف أنحاء المدينة، ففي الثاني من ديسمبر، سيضيء برواز دبي بألوان عَلم دولة الإمارات، كما سيستمتع الزوّار مجاناً بمشاهدة استعراضات فرقة الفنون الشعبية، مع تناول الطعام ونقش الحناء، وغير ذلك من مظاهر الضيافة العربية. وفي الأول والثاني من ديسمبر، سيستمتع زوّار حديقة الممزر بفقرات من الفنون الشعبية، وستقدم «آي إم جي عالم من المغامرات» عرضاً خاصاً بدءاً من 29 نوفمبر حتى الثاني من ديسمبر؛ حيث يحظى المواطنون الإماراتيون والمقيمون بخصم يصل إلى 47% - بعدد سنوات عمر دولة الإمارات - على أسعار تذاكر الدخول العامة. يقدِّم استعراض لا بيرل باي دراغون للضيوف خصماً مذهلاً بقيمة 47% على جميع التذاكر.