«إكسبوجر» يودّع «لحظات ملهمة» تنحاز للحقيقة والجمال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أسدل المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) الستار، أول من أمس، على فعاليات دورته الثالثة، التي تواصلت على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الشارقة، واجتذبت نحو 10 آلاف من عشّاق الصورة التي تنحاز إلى القضايا النبيلة والإنسانية والجمال.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إن المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) الذي اختتم فعاليات دورته الثالثة أول من أمس، حرص على تجسيد رؤية إمارة الشارقة كحاضنة لأبرز الفعاليات الثقافية والفنية والمعرفية، من خلال استضافة نخبة من أبرز المصورين العالميين الذين وثّقوا بعدساتهم أهم القضايا الاجتماعية والسياسية التي تترك أثراً في الوجدان الإنساني، مؤكداً الدور المحوري للصورة في تجاوز حدود الجغرافيا واللغات لصياغة رأي عام موحّد ينحاز إلى الإنسان والحقيقة والجمال.

وأشار إلى أن المهرجان سيواصل جهوده من أجل الارتقاء بصناعة التصوير وإتاحة الفرصة لجميع المبدعين من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءاً منه في الأعوام المقبلة.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن «المهرجان استطاع في دورته الثالثة أن يجمع نخبة من ألمع المصورين العالميين الذين استعرضوا على مدار أربعة أيام خبراتهم ومعارفهم وإبداعاتهم، وسلّطوا الضوء من خلال أعمالهم الملهمة على قضايا إنسانية واجتماعية وبيئية وسياسية، وترجمتها بإبداع في صور قادرة على إيصال رسالة إنسانية يفهمها الجميع».

وتابع «طوال أربعة أيام شكّل الحدث الذي اجتذب نحو 10 آلاف زائر، منصة ملهمة للمصورين الذين جاءوا من مختلف أنحاء العالم ليقدموا خبراتهم وإبداعاتهم فاتحين المجال أمام الجميع ليتعرّفوا على مواقف ولحظات ألهمتهم لالتقاط هذه الصور، إلى جانب القضايا التي سلّطوا عليها الضوء».

وخلال الحفل الختامي للمهرجان الذي نظم في مركز إكسبو الشارقة، كرّم رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائزين بمسابقة إكسبوجر العالمية 2018، إذ فاز عن فئة تصوير الرحلات: روبين يونغ، وثاي ها مونغ، وعن فئة تصوير الماكرو: آندي عبدالحليل، وبيتر سابول، وعن فئة تعديل الصور: ناتاشا ماندال، وليلى إيمكتار، وعن فئة تصوير الشارع: سوجان ساركار وهونغ يي، وعن فئة أفضل صورة من الإمارات سماح الخفاش، وسيلسو كرير.

فيما حصد جائزة فئة التصاميم الهندسية المعمارية: بارتيشيا سون، وفيسنتي موراجا، وفاز بفئة التصوير الصحافي: أنطونيو رينوشيو، وكي ام اسد، وبفئة المصورين الصغار: شيفاني سيركانث، وديب كادام، وبفئة الأفلام القصيرة: نيجين هومايوني، واياس كاي.

كما كرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الفائزين في مسابقة تيموثي آلن، وهم: لونيس إسكندر، واستيفاني لي فودين، رانيتا روي، دان جيابولوس، وشرافات علي.

وشهد الحفل الختامي، عرض فيلم للحظات ملهمة تناولتها الدورة الثالثة من المهرجان.

البيرق يفوز بـ«جزيرة النور»

على صعيد الجائزة التي خصصها «إكسبوجر» هذا العام لفئة إبداعات موظفي حكومة الشارقة ضمن مسابقة التصوير الدولية، فاز بالمركز الأول ضمن اللقطات الإبداعية أحمد البيرق عن صورة لجزيرة النور، فيما حلّ ثانياً المصور علي العويس الذي تناول مشهداً بانورامياً للجزيرة ذات الطراز المعماري الباهر، كما تم تكريم مانوشي تينادرا، عن صورته بواسطة خاصية التصوير العلوي.

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آلاف من عشّاق الصورة اجتذبتهم الدورة الثالثة للمهرجان على مدى 4 أيام.