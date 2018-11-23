«المؤثرات الحركيّة».. رحلة إلى المغامرات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قدّم المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» جلسة بعنوان «الحركة والمؤثرات البصرية»، بالتعاون مع مجموعة «كانون» العالمية للحلول المبتكرة في مجال التصوير الفوتوغرافي.

واستضافت الجلسة المصور البريطاني فاوتر كينجما، المتخصص في تصوير الحركة والمغامرات، حيث استعرض أمام الحضور أبرز المشروعات الفوتوغرافية التي قام بها داخل الإمارات، وعرّف بالتقنيات التي يتبعها في تصوير السيارات السريعة، والخطوات اللازمة للوصول إلى مشروعات احترافية في ظروف قاسية.

وأشار كينجما إلى أن كلّ لقطة تقود إلى لقطة أخرى، ويجب على المصور أن يقتنص الفرصة المناسبة للحصول على صورة رائعة، منوهاً إلى ضرورة أن يمتلك المصور عين مخرج سينمائي، ما يحقق قيمة إبداعية مضاعفة.

وأكد كينجما أن الإمارات تتمتع بمناخ وبيئة غنية تغذي حسّ المصور وتلفت انتباهه إلى مواضيع مهمة، مشيراً إلى المساحات الصحراوية التي تشكّل إطاراً أمثل لصور الرحلات والمغامرات والمسطحات المائية والخضراء والأبنية التي تكتسي الأضواء ليلاً، ما يتيح خيارات واسعة للتصوير الإبداعي، مؤكداً أن «الكاميرا أبحت تمتلك خيارات عدة تمنح المصور قدرات هائلة لالتقاط أجمل الصور».