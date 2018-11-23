«وول مارت» و«فورد» تخطّطان لتوصيل السلع بسيارات ذاتية القيادة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تخطط شركتا «وول مارت» و«فورد» لتقديم وسيلة جديدة للذين لا يفضلون التسوق في الأماكن العامة أو التعامل مع سائقي التوصيل، ولذا أعلنت الشركتان أنهما ستتعاونان مع خدمة توصيل بوستميتس، لتطوير خدمة توصيل سلع «وول مارت» إلى منازل العملاء مباشرة بسيارات ذاتية القيادة، ما يوفر على الناس مغادرة منازلهم والتعامل مع عمال التوصيل.

وحسب «مرصد المستقبل»، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، سينطلق البرنامج التجريبي في ميامي، ولن يتضمن بدايةً سيارات ذاتية القيادة. ووفقاً لمقالة نشرها بريان وولف، المسؤول التنفيذي في قسم سيارات فورد ذاتية القيادة، سيستخدم سائقون بشريون سيارات مصممة لمحاكاة السيارات ذاتية القيادة في عمليات التوصيل. وستجمع سيارات البرنامج التجريبي معلومات عن ما يفضله العملاء، لكن «فورد» تخطط لاستخدام السيارات المستقلة مستقبلاً. ولم يُعرَف موعد إطلاق خدمة توصيل السلع على نطاق أوسع، لكن «فورد» قالت إنها تخطط لإصدار سيارات تجارية ذاتية القيادة بحلول عام 2021.

ولن يكون هذا التعاون المشروع الوحيد للتوصيل باستخدام السيارات ذاتية القيادة، لكن «وول مارت» و«فورد» و«بوستميتس» من أكبر الشركات في قطاعاتها، ولذا سيكون لهذه الشراكة دوراً مهماً في تشكيل مستقبل هذه الخدمات التي سنتمتع بها في المستقبل القريب على الأرجح.