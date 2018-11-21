4 صديقات يواصلن «حكايات بنات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعرض قناة أبوظبي الجزء الثاني من مسلسل «حكايات بنات»، الذي تقع أحداثه في خمسة أجزاء، كتبها الدكتور باهر دويدار.

ويدور الجزء الثاني من المسلسل، الذي يعرض من الأحد إلى الخميس، في عالم المرأة ومشكلاتها وتفاصيل حياتها، والتحديات التي تواجهها على المستوى العاطفي والاجتماعي والمهني، من خلال مجموعة صديقات غير متزوجات: «أحلام» و«سلمى» و«ديجا» و«مَلك». ويرصد المسلسل تطور حياتهن على نحو متوازٍ منفصل أحياناً، لكنها تتلاقى في كثير من الأحيان، عندما يكون هناك رابط بين الأحداث الخاصة لكل بنت منهن.

ويلاحق المسلسل التفاصيل الصغيرة التي تعيشها البنات الأربع، على نحو يعكس مشكلاتهن العاطفية وأحلامهن وعلاقتهن بالأهل والعمل والصداقات وغيرها، وروعي في المسلسل أن تكون شخصيات البنات متنوعة ومتباينة.