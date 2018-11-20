«موت المغني فرج» يحصد ذهبية «مسرح الفرجان»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت، في منطقة «قلب الشارقة»، المرحلة النهائية لبرنامج مسرح الفرجان، الذي نظمته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مطلع العام الجاري، في دورته الأولى تحت شعار «في فريجنا مسرح»، واستمرت المرحلة النهائية على مدار ثلاثة أيام. وأقرت لجنة التحكيم نتائجها بفوز أفضل ثلاثة عروض مسرحية، حيث حصد الجائزة الذهبية «فريج حياوة» من خورفكان، عن عرض «موت المغني فرج».

وذهبت الجائزة الفضية إلى «فريج السيوح» من الشارقة، عن عرض «فكرة»، ونال الجائزة البرونزية عرض «القاضي العادل» لفريج الحصن من الذيد.

وفازت بجائزة أفضل فريج فاطمة سعيد، أم الإخوة سالمين، التي حرصت على دعم مشاركة أبنائها في ثلاثة عروض مختلفة، وذهبت جائزة أفضل مدرب إلى محمد البتانوني عن عرض «صباح الخير أيها العالم» لفريج خضيرة من مليحة، أما جائزة أفضل خمس مواهب مسرحية من عمر الناشئة من 13 إلى 18 سنة، فقد فاز بها محمد راشد حسن عن دوره في عرض «نهاية الطريق» لفريج الخزانة مع واسط، وسعود درويش عن ديكور عرض «نوايا» لفريج الساف من كلباء، وعماد محمود عن دوره في عرض «موت المغني فرج» لفريج حياوة من خورفكان، إضافة إلى موسى راشد عن دوره في عرض «قصة وطن» لفريج البراحة من كلباء، وعبدالرحمن مصطفى عن دوره في عرض «انتبه هناك روح شريرة» لفريج القادسية من خورفكان.