ناصر التميمي يبدأ تصوير «سفر اضطراري»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأ المخرج الإماراتي ناصر التميمي تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد «سفر اضطراري»، الذي يقوم بإنتاجه أيضاً، على أن يعرض الفيلم في دور السينما في ٢٨ مارس ٢٠١٩.

«سفر اضطراري» فيلم إماراتي كوميدي تدور قصته في قالب اجتماعي كوميدي حول شاب إماراتي قضى أغلب سنوات حياته في مصر، ويسافر إلى الإمارات للبحث عن والده، وتحدث له الكثير من الأمور التي تقلب حياته رأساً على عقب. والفيلم من بطولة حبيب غلوم من الإمارات، وبدرية طلبة من مصر، وفي الشرقاوي من البحرين، والموهبة الإماراتية عيسى عرب، بالإضافة الى مجموعة من الممثلين منهم عادل عبده ومصطفى الكعبي وإيمان سلطان ونورة نبيل ورشا السيد وسعيد الناعور وليليا. وأوضح المخرج ناصر التميمي أنه «يسعى جاهداً في أفلامه لأن يتطرق الى موضوعات لم يتطرق لها أحد من قبل، خصوصاً أن المجال السينمائي يحتاج دائماً إلى التطوير والتجديد، سواء في الفكر أو الإخراج أو التقنيات، حتى لا يمر العمل مرور الكرام»، لافتاً الى أن الفنانين المشاركين في الفيلم يمثلون مزيجاً مختلطاً من دول عربية عدة بما يغني الفيلم. ‏

وأضاف: «من خلال الفيلم نقدم رسالة نوضح فيها أن دولة الإمارات تمثل النموذج الأرقى عالمياً للتسامح، وتحقق تجربة التعايش السلمي الحقيقي بين المقيمين على أرض الإمارات، حيث تشهد الإمارات وجود كل الأديان والطوائف المعروفة في العالم من خلال وجود 200 جنسية، يفوق عددها الأربعة ملايين انسان يعيشون جنباً الى جنب مع مواطني الدولة بسلام وهدوء، بالإضافة الى الترويج لإمارة أبوظبي وإبراز المعالم الحضارية والسياحية فيها».