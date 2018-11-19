أول مستشفى للفيلة في الهند يفتح أبوابه

المصدر: بومباي - رويترز

فتح أول مستشفى للفيلة في الهند أبوابه، يوم الجمعة الماضي، في ولاية أوتار براديش.

ويستقبل المستشفى، الذي تديره منظمة أهلية للحياة البرية، الفيلة التي تركها أصحابها ومشغلوها بعد معاناة وإساءة معاملة ووحشية استمرت سنوات، وأُصيبت بسببها بالهزال والعمى والأورام. والمستشفى مُجهز بإمكانات مُتقدمة علمياً لعلاج الفيلة.

واستقبل المستشفى «آشا»، وهي أنثى فيل تبلغ من العمر 49 عاماً، تعاني متاعب مزمنة في الساق بعد إساءة معاملة في سيرك، وتعاني خُراجاً في القدم.

وتتعرض الفيلة التي يبلغ عددها في البراري بالهند 25 ألف فيل لأخطار، ورغم أنها تعامل بتوقير هناك باعتبارها رموزاً ثقافية ودينية، فإنها تتعرض للمطاردة عندما تدخل مناطق مأهولة، لأنها تلحق أضراراً بالمحاصيل الزراعية والمنازل، وتدوس على المارة.