«ميكي ماوس».. الفأر اللطيف يكمل عامه الـ90

المصدر: نيويورك - رويترز

أكمل ميكي ماوس، أيقونة عالم ديزني والشخصية الكرتونية الأشهر في العالم، عامه الـ90 أمس، بعد ظهوره للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة في فيلم «القارب البخاري ويلي» (ستيمبوت ويلي) عام 1928.

وعُرض الفيلم الكرتوني الذي أطل منه ميكي ماوس على العالم، وهو من أفلام الأبيض والأسود ومدته ثماني دقائق، لأول مرة، في دار عرض بمدينة نيويورك في 18 نوفمبر من ذلك العام.

ويظهر ميكي ماوس في الفيلم وهو يقود قارباً يعمل بالبخار ويحول حيوانات على ظهر القارب إلى آلات موسيقية للترفيه عن ميني ماوس.

وتصف «والت ديزني» ميكي ماوس بأنه سفيرها العالمي. وظهرت شخصية الفأر اللطيف الشهيرة في ما بعد في فيلم «فانتازيا» الكرتوني عام 1942، ثم قدمتها ديزني في مسلسل «ذا ميكي ماوس كلوب» التلفزيوني الذي حاز إعجاب الصغار خلال خمسينات القرن الـ20.