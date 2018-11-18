القرية العالمية تستضيف «الهيب الهوب» الأكثر حماساً في تاريخها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية، التي تعدّ واحدة من أضخم المتنزهات الثقافية في العالم، عن استضافتها لعرض «الهيب الهوب» الأكثر حماساً في تاريخها، لفرقة «إيربن كرو»، الذي يتم تقديمه لأول مرة في الشرق الأوسط مباشرةً، بعد تأهله في المركز الثاني في برنامج المواهب الآسيويAsia Got Talent، على المسرح الرئيس في القرية العالمية. ويعتمد الفريق أسلوباً أدائياً يدمج بين مهارات «النينجا» وحركات الأكروبات والموسيقى والرقص الإيقاعي والعروض الشيقة، بينما تتقاطع الشاشة الخلفية مع لوحات فنية مع تشكيلة الفريق على المسرح.

وشهد العرض خلال الأيام الأولى من تقديمه تفاعلاً كبيراً من الضيوف الذين اندمجوا بشكل لافت مع العرض الاستثنائي. ومن بين أبرز اللوحات التي شكلها الفريق القادم من الفلبين، كانت قفزات الأكروبات لمسافات شاهقة، وحركات الجمباز المتناسقة بين أعضاء الفرقة البالغ عددهم 20 عضواً.

ويعتبر فريق «إيربن كرو» أن مهمته تتجاوز البُعد الترفيهي، ويفتخرون بكونهم مجموعة من العارضين الذين ينتمون إلى الثقافة الشعبية الدارجة، ويعكسون صورة إيجابية عن أطفال العالم. ويسعى أعضاء الفريق إلى عكس صورة إيجابية لهذه الثقافة، وحث المراهقين على الابتعاد والوقاية من العادات السيئة، والتوجه نحو هوايات إيجابية، مثل اللياقة البدنية والموسيقى والرقص الايقاعي.

وتقدم «إيربن كرو» عروضها يومياً على المسرح الرئيس في القرية العالمية، ما عدا أيام السبت ولغاية 28 نوفمبر.

الفريق يعتبر مهمته تتجاوز البُعد الترفيهي، ويعكس صورة إيجابية.