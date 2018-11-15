50 مليون دولار لألماسة «الإرث الوردي»

المصدر: جنيف - رويترز

قالت دار كريستيز للمزادات إن ألماسة وردية تعرف باسم «الإرث الوردي»، وتزن أقل قليلاً من 19 قيراطاً، بيعت بسعر قياسي بلغ 50 مليوناً و375 ألف فرنك سويسري (50 مليون دولار)، واشترتها شركة هاري وينستون الشهيرة للمجوهرات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة.

وأضافت «كريستيز» أن الشركة سرعان ما غيّرت اسم الألماسة إلى «إرث وينستون الوردي»، بعد أن ضمتها إلى مجموعتها من المجوهرات النادرة.

وقال رئيس المجموعة الفاخرة في «كريستيز»، فرانسوا كوريل، أول من أمس، إن مزاد المجوهرات نصف السنوي الذي يقام في جنيف حصد 110 ملايين دولار، وكان من بين المعروضات 11 قطعة بيعت الواحدة منها بأكثر من مليون دولار.

وأضاف «حققت ألماسة الإرث الوردي هذا السعر المرتفع بشدة، وهو 50 مليون دولار، أي 2.6 مليون دولار للقيراط، وهذا رقم قياسي عالمي للألماس الوردي».