10 أعمال في القائمة الطويلة لأدب الطفل بـ «جائزة زايد للكتاب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب، أمس، عن القائمة الطويلة لفرع «أدب الطفل»، لدورتها الـ13 (2018-2019). واشتملت القائمة على 10 أعمال من أصل 168 مشاركة، ينتمي مؤلفوها إلى عدد من الدول العربية، وجاءت معظم المشاركات من دولة الإمارات ولبنان والسعودية ومصر والأردن وسورية والكويت.

وتشتمل القائمة على «النور ينتظرك» للكاتبة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وهو من إصدارات منشورات الدار المصرية اللبنانية، بالإضافة إلى إصدارين لدار الحدائق: «أحلم أن أكون خلاط إسمنت» لحسين المطوع، و«أنا لست أنت» لجيكر خورشيد.

وتتضمن القائمة أيضاً «ستشرق الشمس ولو بعد حين» للكاتبة تغريد عارف النجار، الصادر عن السلوى للدراسات والنشر، و«سر على دفتر ساري» للكاتبة رانيا زبيب ضاهر، الصادر عن دار الساقي، و«أصوات العالم» للكاتبة نادية النجار، من منشورات دار الهدهد للنشر والتوزيع، و«أين منقاري؟» للكاتبة يارا بامية، الصادر عن ورشة فلسطين للكتابة، و«حور تشرب الشاي مع القمر» للكاتب جمال بوطيب، والصادر عن مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، و«أجنحة طائرتي» للكاتبة رجاء ملاح الصادرة عن معالم للطباعة والنشر والتوزيع - دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع، و«معطفي القرمزي» للكاتبة حصة جوعان المزروعي، من منشورات دار العالم العربي للنشر والتوزيع.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع أدب الأطفال والناشئة، الذي يسعى إلى الارتقاء بثقافة هذه الشريحة المهمة في المجتمع، وبذائقتهم الجمالية، ويبني هويتهم الحضارية على التفاعل الخلاق بين الماضي والحاضر، فضلاً عن تقدير المفكرين، والباحثين، والأدباء، الذين قدّموا إسهامات جليلة، وإضافات، وابتكارات، في الفكر، واللغة، والأدب، والعلوم الاجتماعية، وفي ثقافة العصر الحديث ومعارفه. يذكر أنه سيتم الإعلان عن القوائم الطويلة لفروع «الآداب» و«المؤلف الشاب» و«الفنون والدراسات النقدية» و«التنمية وبناء الدولة»، خلال الأسابيع المقبلة.

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مشاركة تنافست في الوصول إلى القائمة.