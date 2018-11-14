دبي على طريق الإبداع نحو المستقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسلطة مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون، خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها دعم الإبداع والمبدعين، وتعزيز المشهد الإبداعي المتنامي في الإمارة ورفده بمزيد من مقومات التطوّر، تأكيداً للمكانة المميزة لدبي كمدينة اتخذت من الإبداع طريقاً تسلكه نحو المستقبل، ونهجاً لا تخلو منه إنجازاتها في مختلف المجالات. ونوّه رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، بدور «براند دبي»، الذي تنسجم أهدافه مع توجهات المركز في ناحية الاهتمام بالإبداع والعمل على تشجيع أصحابه، وأثر هذا التعاون في تقديم إضافات جديدة للساحة الثقافية بكل ما تتمتع به من حراك قوي، يتجسّد في مبادرات وفعاليات أصبحت تستقطب مشاركات دولية رفيعة المستوى على نطاق واسع.

عيسى كاظم: «المركز يهدف إلى تمكين المبدعين من الإسهام في إثراء الساحتين الفنية والثقافية في دبي». منى المرّي: «نعمل على إحداث تأثير إيجابي ملموس في مجتمع دبي، الذي طالما كان محتفياً بالإبداع». - ستوفر منطقة «أفينيو البوابة» مساحة مبدعة، من خلال مبادرة «بكل فخر من دبي».

وأضاف: «مع اعتزازنا بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه مركز دبي المالي العالمي، ضمن أفضل 10 مراكز مالية في العالم، نعمل كذلك على تعزيز الطابع الإبداعي لمجتمع المركز المتنامي، إذ يحتضن المركز عشرات المنافذ الإبداعية، ونتطلع من خلال التعاون مع (براند دبي) لتشجيع مزيد من المبدعين، وتمكينهم من الإسهام بأعمالهم وإنتاجهم المميز في إثراء الساحتين الثقافية والإبداعية في دبي»، موضحاً أن «منطقة (أفينيو البوابة) في مركز دبي المالي العالمي، أصبحت تمثل اليوم منطقة جذب للمبدعين والفنانين، بما تتيحه لهم من فرص لإبراز مواهبهم وأعمالهم المتميزة». وأشادت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، بأسلوب العمل المتميز الذي ينتهجه مركز دبي المالي العالمي، والرؤية الخلّاقة التي لم يكتف من خلالها بالنجاح اللافت في مجال المال والأعمال، بل سعى أيضاً إلى التميز في دعم الأنشطة الثقافية، لاسيما من خلال المشاركة الفاعلة كساحة لالتقاء المبدعين من داخل الدولة وخارجها، ليقدم بذلك نموذجاً للفكر الاقتصادي الواعي، الذي لا يغفل قيمة الإبداع، ويسعى إلى الاحتفاء به وتشجيعه كمصدر إلهام للمجتمع في مسيرته نحو المستقبل. وأكدت المرّي أن «مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، التي يسعى من خلالها الطرفان إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس في مجتمع دبي، الذي طالما كان محتفياً بالإبداع وحريصاً على تضمينه في مختلف مجالات حياة أفراده»، مشيرةً إلى أن «هذا التعاون يقوم على أساس من تطابق الرؤى حول أهمية الإبداع، لعمل مشترك هدفه تشجيع المبدعين والاحتفاء بتميزهم». وستوفر منطقة «أفينيو البوابة» في مركز دبي المالي العالمي مساحة مبدعة لتشجيع روّاد الأعمال، من خلال مبادرة «بكل فخر من دبي»، بينما تستضيف هذه المنطقة الحيوية العديد من الأنشطة الفنية والثقافية على مدار العام، منها المعارض والفعاليات الفنية والثقافية التي تشارك فيها مجموعة كبيرة من المبدعين من مختلف أنحاء العالم في مجال الفنون التشكيلية والموسيقى، فضلاً عن المسابقات الهادفة إلى الاحتفاء بالمواهب الفنية ودعمها بما يصقل موهبتها.

فرصة للمواهب

تقدم «أفينيو البوابة» فرصة فريدة للمواهب المحلية والعالمية لوجودها ضمن مجتمعها المتنامي، بما توفره من فرص غير محدودة للنمو والانتشار، إذ يمتد «أفينيو البوابة» على مساحة 660 ألف قدم مربعة في قلب المركز، ويربط بين جميع المباني الموجودة فيه، بداية من مبنى البوابة وصولاً إلى أبراج سنترال بارك، ما يجعلها وجهة فريدة من نوعها للتسوّق والترفيه والثقافة والفنون، وتلبي مختلف متطلبات أنماط الحياة العصرية لمجتمع المركز المتنامي، الذي يصل عدد العاملين في مؤسساته وشركاته إلى أكثر من 20 ألف موظف.

فريق عمل

بموجب الاتفاقية، ستقوم سلطة مركز دبي المالي العالمي، و«براند دبي» بتشكيل فرق عمل مشتركة لتحقيق أهداف التعاون عبر التوظيف الأمثل للإمكانات والقدرات التي يتمتع بها الطرفان، والتأسيس على الخبرة التي يمتلكها «براند دبي»، من خلال فعالياته ومبادراته المتميزة، من أبرزها «مهرجان دبي كانفس» و«متحف دبي الفني».