«لامير» تكافئ عشّاق اللياقة بعروض خاصة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «لامير»، الوجهة الشاطئية في دبي، مجموعة من العروض على المأكولات الصحية خلال تحدي دبي للياقة، حتى 24 نوفمبر الجاري، وذلك تكملة للأنشطة الرياضية التي تعزز اللياقة البدنية خلال هذه الفترة من المبادرة.

وأعلنت الوجهة أن عشاق الرياضة واللياقة على موعد مع كل ما يتطلعون إليه في وجهات عدة في «لامير»، التي تتنافس على تقديم عروض خاصة من أجل المبادرة.

وأضافت أنه يمكن للضيوف أيضاً تدليل أنفسهم بالعصائر والفواكه الطازجة وسلطة الحمّص والكثير. كما يمكن لمحبي المذاقات المميزة استكشاف تشكيلات خاصة من الفطائر الحلوة والمالحة.

يشار إلى أن «لامير» وجهة شاطئية طورتها «مِراس» على امتداد شاطئ رملي يقارب طوله 2.5 كيلومتر، وجمعت فيها بين التصميم العصري والبساطة الراقية، مع مزيج يضم 128 متجراً ومطعماً ومقهى، والعديد من تجارب الضيافة وخيارات الإقامة العصرية.