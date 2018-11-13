نجم الغولف رافائيل كابريرا يفاجئ زوّار «مركز دبي المالي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاجأ رافائيل كابريرا - بيلو، نجم رياضة الغولف العالمي، الفائز بالجولة الأوروبية ثلاث مرات، عشاق الغولف من مختلف أرجاء إمارة دبي بزيارة قام بها، أول من أمس، إلى قرية مركز دبي المالي العالمي برفقة مدربه العالمي الشهير ديفيد ليدبيتر.

وحضر المحترفان إلى القرية لتهنئة الفائزين ببطولة جرت فعالياتها على جهاز المحاكاة الافتراضي للعبة الغولف «إكس غولف»، الذي يعد واحداً من أبرز الأنشطة التي تجذب عدداً كبيراً من المشاركين إلى القرية للتنافس في الفوز بلعبة من فئة ثلاث حفر بثلاث ضربات. وحصل الفائزون على تذاكر لحضور «بطولة موانئ دبي العالمية للغولف»، التي ستتيح لهم فرصة لقاء نخبة من نجوم الغولف ومتابعتهم أثناء اللعب. وتعد البطولة التي تقام فعالياتها من 15 حتى 18 نوفمبر واحدة من أبرز الفعاليات على قائمة البطولات الرياضية التي تحتضنها دبي، وتجمع تحت مظلتها عدداً من أعظم لاعبي الغولف، مثل روري مكلوري وهنريك ستينسون، وكلاهما فاز بلقب البطولة فيما مضى.

وتجوّل كابريرا ومدربه ليدبيتر في أنحاء القرية التي تمثل مركزاً بارزاً للتكنولوجيا وتزخر بطيف واسع من حلول اللياقة المستقبلية المبتكرة والأنشطة المتنوعة. واستعرض الثنائي بعضاً من المهارات التي اشتهرا بها على مستوى العالم على جهاز المحاكاة، وخصصا بعد ذلك وقتاً لالتقاط الصور مع الفائزين بالبطولة وعشاق لعبة الغولف.