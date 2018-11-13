200 مفقود في «أسوأ» حرائق كاليفورنيا

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

أصبح أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين، في ساعة مبكرة من صباح أمس، جراء أسوأ وأكثر حريق غابات تدميراً، تم تسجيله في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وهو أحد حريقين يستعران في الولاية، وأسفرا عن مقتل 31 شخصاً على الأقل، وأجبرا ما يربو على ربع مليون شخص على الإجلاء.

وسوَّى ما يعرف باسم حريق كامب فاير، إلى الشمال الغربي من سكرامنتو، أكثر من 6700 منزل ومتجر بالأرض، في بلدة باراديس، أي دمر عدداً من المباني هو الأكبر، مقارنة مع أي حريق غابات تم تسجيله في كاليفورنيا.

وقال كوري هونيا، قائد شرطة مقاطعة بيوت، إن هناك ما لا يقل عن 228 شخصاً، لايزالون مفقودين.

وفي جنوب كاليفورنيا، دمر حريق «وولزي فاير» 85 ألف فدان على الأقل، و177 مبنى. وتم احتواء 15% فقط من الحريق. وأجبرت النيران السلطات على إصدار أوامر إجلاء لربع مليون شخص في مقاطعتي فنتورا ولوس أنجلوس، ومجتمعات ساحلية من بينها ماليبو. وحث مشاهير، خلال حفل توزيع جوائز «بيبولز تشويس» على التبرع للسكان.